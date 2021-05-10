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В результате проверок во время мероприятий 9 мая по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола и начато 13 уголовных производств, сообщила пресс-служба полиции.

По состоянию на 18:00 воскресенья территории государства состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.

Всего в полицию поступило 61 сообщения о возможных нарушениях. Большинство из них касались использования запрещенной символики.

В результате проверок по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола. В частности:

8 - по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 - в Одесской и по одному – во Львовской области и Киеве),

5 - по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 - в Одесской и по одному в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях),

5 - по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП (3 - в Одесской и 2 - Запорожской областях)

4 - по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 - в Одесской, по одному в Запорожской и Луганской областях).

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушений.

Из них: 11 - по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (4 в Запорожской, по 2 в Закарпатской и Сумской, по одному в Луганской, Одесской и Николаевской областях) 1 - по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области); 1 - по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области).  
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