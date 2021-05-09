В парке Краматорска 8 мая произошел несчастный случай: по халатности оператора аттракциона, произошло столкновение пассажиров с ступенями. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Краматорск 24 и опубликовал соответствующее видео, на котором видно, что потерпевшей после инцидента вызвали скорую.

«8 мая в 19:00 в Юбилейном парке произошел несчастный случай. Из-за халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические ступеньки под аттракционом, ногам страшно представить что. Вызвали полицию и скорую помощь - ждем дальнейших решений!!!», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что высота аттракциона составляет 30 метров.

В пресс-службе полиции сообщили о том, что идет разбирательство по данному факту - "халатность или случайность будет установлено в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства по охране труда)".

Как сообщает издание, администрация парка заявила, что несчастный случай произошел на аттракционе частного предпринимателя, который арендует площадку на территории парка и родители пострадавшей девушки ему никаких претензий не предъявили. Более того, администрация парка добавила, что аттракцион после проверки полицией продолжает работать.