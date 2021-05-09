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Полицейские 9 мая по всей територии Украины открыли три уголовных производства за использование символики тоталитарных режимов и составили один админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич во время селекторного совещания оперативных штабов, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Так, в Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. А в Житомирской области на территории ООО Автомир на флагштоке один из сотрудников разместил флаг красного цвета с коммунистической символикой. Также в Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945".

"По всем случаям полицией возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 436-1", - сказал Фацевич.

В МВД также добавили, что в Киеве полицейские также составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий.

Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. На него составили административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель. 
ForUm

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