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В столичном Парке Вечной Славы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, представители епископата, духовенства Киевской епархии и верующие сегодня, в День Победы, молились о погибших в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, панихида по погибшим состоялась возле монумента Вечному огню на могиле Неизвестного Солдата.

После панихиды Предстоятель УПЦ обратился к верующим и поздравил украинцев с Днем Победы.

«Поздравляю всех с Днем Победы! Мы сегодня чествуем тех наших вождей и воинов, положивших свои жизни на поле брани, отдавших жизнь для того, чтобы мы с вами сегодня жили на земле. Пусть Господь упокоит их души. А тем, кто остался в живых, которых уже немного сегодня, пусть даст им здоровье и Свое благословение. С праздником Пасхи Христовой и с Днем Победы! Христос Воскрес!», - поздравил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель УПЦ объяснил, почему с духовной точки зрения так важна победа над фашизмом.

«Мы чтим память тех, кто принес свою жизнь на жертвенник Отечества, защитил свою веру, защитил свою землю. Эта великая Победа дала миру возможность существования, ведь фашизм - крайняя степень общественной гордыни. Гордыня уничтожает как человека, так и общество. Храни нас Господь, чтобы мы были наполнены любовью и терпением друг к другу, и чтобы такой трагедии, которую мы сегодня вспоминаем, больше никогда не произошло», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По завершению панихиды Предстоятель УПЦ и духовенство возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата.

Как сообщалось, сегодня во всех храмах УПЦ состоятся панихиды по погибшим в годы Второй мировой войны. Православная Церковь сегодня празднует Антипасху, поминая всех умерших.
ForUm

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