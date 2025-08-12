Зеленський пояснив, що відбудеться у разі виходу ЗСУ з Донбасу

Україна не може вийти з Донецької області, інакше для Росії це стане плацдармом для майбутнього нового наступу, внаслідок чого буде відкрито третю війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами у вівторок, 12 серпня.

– Яку конфігурацію обміну територіями пропонують американці? Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це, – сказав Зеленський.

За словами президента, всі забувають першу частину – території України незаконно окуповані Російською Федерацією. Він наголосив, що Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу.

– Якщо ми вийдемо з Донбасу за своєю волею або на нас тиснутимуть – ми відкриємо третю війну, – переконаний глава держави.

Президент пояснив, що Крим на всі 100% був плацдармом для наступу на Південь України.

– Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніякої мобілізації (вибачте, що так казатиму, але так є), а сепаратистів зробити російською армією, – наголосив він.

До речі, однією з найміцніших частин російських наступальних військ були саме набрані люди з тимчасово окупованих територій України після 2014 року, пояснив Зеленський.

Тобто так формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення, стверджує Зеленський.

– Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, рельєфів і висот, які ми контролюємо, то чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу росіян, – вважає президент України.

На його думку, через кілька років у російського диктатора Володимира Путіна буде відкритий шлях на Запорізьку, Дніпропетровську та інші області України, а також на місто Харків.

Саме тому будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки, переконаний Зеленський.

Президент України наголосив, що росіянам зараз хочуть подарувати приблизно 9 тис. кв. км – це близько 30% Донецької області, який стане плацдармом для нової агресії РФ.

Як зазначив Зеленський, спецпосланник США Стів Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків.

– Отак це звучало. Напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Коли ми провели ще дві зустрічі NSA, стало зрозуміло, чого хоче Путін, – наголосив президент України.

За словами Зеленського, це не пропозиція президента США Дональда Трампа або Віткоффа.