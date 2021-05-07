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МИД Украины работает над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами от COVID-19, и уже есть положительные сигналы, что такая помощь будет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает «Европейская правда».

«Мы работаем с американской администрацией, я абсолютно вас уверяю, что по линии МИД эта работа ведется, наше посольство в Вашингтоне работает над тем, чтобы Соединенные Штаты помогли Украине с вакцинами», - сказал Кулеба.

«У нас есть уже положительные сигналы о том, что такая помощь будет. Мы над этим работаем», - добавил министр.
ForUm

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