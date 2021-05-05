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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила максимальный штраф на АО «Киевоблгаз» в размере 850 тыс. грн за нарушение лицензионных условий по распределению газа.

Соответствующее решение по результатам плановой проверки принято на заседании энергорегулятора в среду, передает Интерфакс-Украина.

«Необходимо, чтобы «Киевоблгаз» стал образцом среди газораспределительных предприятий. Для этого у него есть все возможности. Однако оно допустило очень много существенных нарушений. Чтобы в дальнейшем не было таких нарушений, предприятие должно сейчас понести ответственность. Поэтому регулятор сегодня накладывает на АО максимальный штраф в размере 850 тыс. грн», – подчеркнул председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Комиссия отметила, что, в частности, компания не придерживалось структуры тарифа, не выполняла утвержденные регулятором инвестиционные программы, не осуществляла своевременно и в полном объеме расчеты с Оператором газотранспортной системы, нарушала сроки предоставления регулятору отчетных данных, не выполнила обязательства по установлению счетчиков газа значительному количеству потребителей, не выполняли предыдущие решения регулятора.

Кроме того, согласно информации НКРЭКУ, «Киевоблгаз» имеет много замечаний относительно ненадлежащего уровня оказания потребителям услуг по распределению природного газа, в том числе и в части присоединений к газовым сетям, в частности, их своевременности.
ForUm

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