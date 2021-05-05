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Иран объявил об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса «Фахра» собственного производства. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на IRNA.

Вакцина от COVID-19 названа в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде. Его сын выступил добровольцем для тестирования препарата, пишет агентство.

16 марта Иран начал первую фазу клинических испытаний препарата «Фахра», разработанного в исследовательском центре новых технологий при Министерстве обороны Ирана, который ранее возглавлял Фахризаде.

Как сообщалось, ученый был убит 28 ноября около Тегерана. Автомобиль ведущего иранского физика-ядерщика расстреляли с применением спутникового наведения, искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц.

Пока никто официально не взял на себя ответственность за это убийство, однако в Иране считают, что его организатором является Израиль, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее проявлял особый интерес к Фахризаде из-за его важной роли в иранской ядерной программе.

 
ForUm

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