Таможенная система Украины нуждается в обновлении и выполнить это можно по примеру патрульной полиции - набрать молодежь, обеспечив ее всем необходимым. Данное заявление сделал новый замначальника Одесской таможни Пудрик Денис, сообщает УНН.



“Таможня Украины требует обновления - это всем известно. Присутствие взяток, контроль со стороны контрабандистов некоторых таможенников. Это правда, какой бы она ни была и ее не скрыть” - заявлил Пудрик.



По словам Пудрика, сделать это можно единственным способом - взять пример с патрульной полиции и в точности повторить имеющийся опыт.



Пудрик Денис имеет четко выраженное мнение - “ Проведение реформы должно быть комплексным. Она должна выполняться так же, как и с патрульной полицией. Всем молодым (к примеру, 2 последних курса УГФС) сделать хорошую зарплату, обеспечить необходимым, выдать печать на руки и на канал. Даю гарантию того, что через 1 год таможня Украины преобразится и от старой не останется и следа”.



При этом, Пудрик придерживается мнения, что занимать руководящие должности должны люди с большим опытом, которые будут заниматься контролем и обучением молодежи.



“Поставьте перед ними (молодыми) задачу по сбору взяток – гарантирую, что они откажутся от такого. Но, при всем этом, заработная плата у них должна быть не 6 и не 7 тысяч, а 25-30. Вот тогда они будут понимать, что и как. Это только для начала. Каждый молодой сотрудник украинской таможни должен чувствовать защиту со стороны государства и системы, что не допустит “левого” заработка в виде сбора “пошлин” по 100 гривен за одну декларацию, чтобы обеспечить отдых в летнем лагере своим детям. Мне стыдно за людей и за систему” - заявил Пудрик Денис.