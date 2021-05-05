Количество летальных случаев продолжает расти седьмую неделю подряд и достигло отметки 93 523.

Как передает Укринформ, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Вторую неделю подряд количество случаев COVID-19 в мире остается на самом высоком уровне с начала пандемии коронавируса - свыше 5,7 млн новых больных было зарегистрировано на прошлой неделе.

В Юго-Восточной Азии продолжают фиксировать высокий прирост заболеваний и смертности от COVID-19.

По данным организации, на Индию приходится 90% случаев заражения и смертей в регионе, а также 46% случаев заболевания и 25% случаев смерти в мире, зарегистрированных за последнюю неделю.

Заболеваемость в регионах Европы, Восточного Средиземноморья, Африки и Северной и Южной Америк снизилась, в то время, как показатели Западно-Тихоокеанского региона были такими же, как в предыдущий недельный период.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Индии (2 597 285, увеличение на 20% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Бразилии (421 933, увеличение на 4%), США (345 692, увеличение на 15%), Турции (257 992, снижение на 32%) и Франции (163 666, снижение на 23%).