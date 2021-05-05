Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу, сообщает УНИАН.

«Это моя надежда. Мы работаем над этим», - сказал Байден журналистам.

Он планирует принять участие в саммите большой семерки в Англии 11-13 июня, а затем улететь в Брюссель для встречи с лидерами Европейского Союза и посетить саммит НАТО 14 июня.

Американские чиновники работают с российскими коллегами над организацией встречи президентов в третьей стране во время первой зарубежной поездки Байдена в качестве президента.