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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании приняла решение отменить красную зону карантина в Житомирской области.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

«По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», - написал он в Telegram.  
ForUm

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