За прошедшие сутки, 3 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, неподалеку Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское – еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 4 мая зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, возле Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.