также в разделеПроисшествия
На Прикарпатье мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены 17
На дороге Львов-Луцк обвалился мост, трасса перекрыта 16
Белогорское водохранилище в Крыму резко мелеет 26
На Донбассе оккупанты 1 раз обстреляли позиции ВСУ 10
В российском театре полиция сорвала проведение спектакля 29
В Киеве отравились шесть человек, в том числе три медика 30
Боевики с дрона сбросили гранаты на позиции ВСУ 18
В центре Одессы во дворе жилого дома водитель насмерть сбил пенсионерку 15
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, ранен военный 12
Оккупанты 15 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Сутки в ООС: Один военный погиб, 4 – ранены 11
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе бойца 20
В Украине – 9590 новых случаев COVID за сутки 16
В Ривном адвокат ударил журналистку за попытку снять видео 14
В Карпатах нашли тело пропавшего в феврале туриста 35
Названо имя военного, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе 11
В Запорожье ребенок выпал из окна второго этажа детского сада 19
На Донбассе подорвался военный автомобиль: один боец погиб, трое – ранены 23

За прошедшие сутки, 3 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, неподалеку Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское – еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 4 мая зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, возле Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги