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Христос воскрес для того, чтобы люди преобразились светом благодати и распространяли этот свет во всем мире.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Если бы Господь не умер и не воскрес, то в человечестве навсегда умерла бы вера в любовь, правду и справедливость. Тот, кто верит в смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, знает наверняка, что зло обязательно будет побеждено добром. Такой человек безусловно уверен, что свет сильнее тьмы и любовь сильнее смерти. Смерть побеждена! Свет Христов воссиял из гроба Господня всему миру», - подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Воскресение Христово - это наше собственное воскресение.

«Мы должны помнить, что Свет Христов проникает в сердца только тех людей, которые способны его воспринять с полным доверием. Именно такими людьми мы и призваны быть. По словам святителя Иоанна Златоуста, для каждого из нас истинное воскресение заключается в следующем: когда блудник делается целомудренным, корыстолюбец - милосердным, жестокий - кротким.

Поэтому будем преображать свою жизнь в свете Воскресшего Христа, тянуться к Нему всем своим существом. Будем радоваться самой жизни - Христу. А в нужное время Господь явит нам Свою Силу, перед которой не смогут устоять никакие гонители Церкви и человеческие немощи. Нам нечего бояться: и сегодня, и до конца времен с нами Воскресший Христос», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний призвал верующих на примере собственной жизни показать пример преданности, любви и доверия к Богу и ближним.

«В эти радостные дни мы молитвенно просим у Бога мира и благоденствия для всего человечества, живущего в страхе коварной болезни, и особенно для нашего многострадального украинского народа, переживающего сегодня трудные времена междоусобиц и нестроений. Единственная причина всех напастей, которые ныне постигли человечество, - это грех. И потому мы, как православные христиане, должны показать пример борьбы со злом внутри себя, пример веры и преданности Богу, надежды и терпения в скорбях, любви и сострадания к ближним», - подытожил владыка.

 

 
ForUm

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