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В мире с начала пандемии COVID-19 заболели более 152,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, передает УНИАН.

По его данным, в мире с начала пандемии по состоянию на сегодняшнее утро выявлено 152 млн 877 тыс. 079 больных COVID-19.

3 млн 202 тыс. 720 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, выздоровели - 89 млн 627 тыс. 083.

Больше всего умерших в США - более 577 тыс. человек; Бразилии - 407,6 тыс. человек; Индии - 218,9 тыс. человек; Мексике - 217,2 тыс. человек; Великобритании - 127,7 тыс. человек и Италии - 121,1 тыс.

Украина в общемировом антирейтинге по количеству больных заняла шестнадцатое место, между Мексикой и Перу.


 
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