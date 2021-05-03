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Микшерный пульт (микшер) входит в список аппаратуры,  необходимой звукорежиссерам, диджеям и музыкантам, подробнее на https://musician.ua.

Функциональность этого устройства заключается в сведении, маршрутизации, усилении и коррекции звуковых сигналов.

Профессионал вы или аматор, если ваша деятельность связана со звуком или с музыкой, микшер вам обязательно понадобится.

По типу использования микшеры могут быть:

  •  Диджейские – каналов меньше − функций больше.
  •  Концертные − имеют много входов для взаимодействия с большим количеством разных устройств.
  •  Студийные − часто цифровые, с высоким уровнем обработки звука и с возможностью сохранять настройки.
  •  Для радиовещания − они похожи на диджейские, но вдобавок позволяют общаться вне эфира и запускать фонограммы.

 

Аналоговый и цифровой способ обработки сигнала

Первый прост, надежен и больше подойдет для любительского уровня использования. Второй более сложный, но такие пульты перспективней и функциональнее. 

Пульты бывают активными − со встроенным усилителем и пассивными

Последние требуют усиления, но способны работать с сигналами более высокого уровня, востребованы у профессионалов.

Микшерные пульты также могут быть:

  •  Портативными − компактные, недорогие, имеют минимальный набор функций.
  •  Переносными − имеют достаточно каналов и функции для небольших концертных мероприятиях или в качестве студийного оборудования.
  •  Стационарными − профессиональные устройства, обладающие наибольшими возможностями и высокой функциональностью.


Количество каналов не равно количеству входов

Для подключения стерео устройств имеется стереовход, использующий два канала.

Микрофонные и линейные входы бывают балансными, предотвращают помехи, уменьшают шум, и – небалансными (без доп. функций).

Для конденсаторного микрофона, нуждающегося в фантомном питании, в пультах предусмотрена  кнопка включения напряжения 48 В.

Как сделать правильный выбор?

Выбирая микшер, определитесь, для чего конкретно он вам нужен, и рассчитайте оптимальное количество входов, которое может понадобиться для вашей деятельности. 

Пульты с USB − отличное решение для новичков. Подключаясь прямо к ноутбуку, можно получить качество звука на уровень выше, чем через встроенную звуковую карту.

При недостатке опыта, отдавайте предпочтение не профессиональному оборудованию, с которым сможете самостоятельно разобраться.

Купить микшерный пульт можно в магазине Музыкант

Всевозможное звуковое оборудование представлено здесь известными фирмами:

• Icon

• Maximum

• Studiomaster

• Phonic

• Yamaha

Это и профессиональные высококлассные устройства, и бюджетные модели, обладающие  всеми необходимыми качествами для хорошей работы.

Покупка звукового оборудования в магазине Музыкант – гарантия успешного и долгого использования.
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