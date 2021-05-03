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Воскресением Христовым Господь открыл людям возможность войти в Рай.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий сказал в проповеди на пасхальной вечерне в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

«Рай доступен всем, но желание человека определяет, получит ли он вечное блаженство. Понять, хочешь ли ты быть в Раю, можно по тому, как ты живешь», - отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим своей жизнью стремиться к обретению рая.

«Я желаю всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы все хотели Рая и свидетельствовали об этом своем хотении христианской благочестивой жизнью», – сказал Блаженнейший.

После вечерни митрополит Бориспольский и Броварской Антоний огласил приветствие Предстоятелю от имени всей паствы Украинской Православной Церкви.

Предстоятеля поздравили с Пасхой архиереи и духовенство Киевской епархии, сестры столичных монастырей и верующие.

Как сообщалось ранее, в ночь Христова Воскресения Митрополит Онуфрий возглавил торжественное богослужение в Киево-Печерской лавре.
ForUm

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