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Уже осенью этого года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.

Такой прогноз озвучила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец, передает Obozrevatel.

По ее словам, коллективный иммунитет к COVID-19, не будет действовать против нового штамма.

«Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений», – сказала врач.

По ее словам, преодоление эпидемии возможно при условии, если будет работать определенная система. «Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность».

В то же время Богомолец спрогнозировала, что в мире будут появляться более «умные» вакцины от коронавируса, вакцины новой генерации.


 
ForUm

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