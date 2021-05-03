также в разделеПроисшествия
В российском театре полиция сорвала проведение спектакля 26
В Киеве отравились шесть человек, в том числе три медика 29
Боевики с дрона сбросили гранаты на позиции ВСУ 16
В центре Одессы во дворе жилого дома водитель насмерть сбил пенсионерку 14
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, ранен военный 12
Оккупанты 15 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Сутки в ООС: Один военный погиб, 4 – ранены 11
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе бойца 20
В Украине – 9590 новых случаев COVID за сутки 15
В Ривном адвокат ударил журналистку за попытку снять видео 13
В Карпатах нашли тело пропавшего в феврале туриста 35
Названо имя военного, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе 11
В Запорожье ребенок выпал из окна второго этажа детского сада 18
На Донбассе подорвался военный автомобиль: один боец погиб, трое – ранены 23
На Закарпатье в ДТП погибли 3 человека 13
Вчера оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня 15
Боевики совершили 12 обстрелов на Донбассе, потерь нет 249
Тела четырех людей обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области 27

За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 3 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
9
Теги