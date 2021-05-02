также в разделеРелигия
Предстоятель УПЦ поздравил верующих с праздником Пасхи 7
В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой недели 8
Епископ УПЦ рассказал, чем отличается православная икона Воскресения Христа от инославных изображений 10
Благодатный огонь прибыл в Украину - делегация УПЦ 30
Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу 15
УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений 25
Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев 21
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – делегация УПЦ 16
Делегация УПЦ вылетела в Израиль для доставки Благодатного огня в Украину 24
Иерархи Поместных Церквей поздравили УПЦ с наступающим праздником Пасхи 16
«Ударил девушку и мог присвоить рясу». Подробности о скандальном «священнике» в Киеве 18
Украинские телеканалы покажут трансляции Пасхальных богослужений из Киево-Печерской лавры 15
В УПЦ рассказали, как в этом году доставят Благодатный огонь из Иерусалима 26
Предстоятель УПЦ призвал верующих соблюдать санитарные нормы во время Пасхальных богослужений 10
УПЦ поздравила медиков с 118-летием со дня основания первой станции «Скорой помощи» в Одессе 13
Митрополит Онуфрий призвал прекратить огонь на Донбассе и освободить пленных 18
В УПЦ рассказали, как правильно провести Великий Четверг 11
На Черниговщине УПЦ передала гуманитарную помощь детям -сиротам 10

Сегодня православные отмечают главный христианский праздник – Пасху Господню, Светлое Христово Воскресение.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день верующие вспоминают Воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых после Его страстей, смерти на Кресте и трехдневного пребывания во гробе.

О Воскресении Спасителя сообщают все четыре святых евангелиста – Матфей (28 глава), Марк (16 глава), Лука (24 глава) и Иоанн (20 глава).

В первый день после субботы, то есть в воскресенье, жены-мироносицы пришли к гробу, в котором находилось умершее тело Иисуса Христа, чтобы, по Закону Моисея, помазать Его тело миром.

Придя к гробу, они увидели, что камень отвален, а гроб пуст. Как описывает это событие апостол и евангелист Матфей, ангел сошел с небес и отвалил камень, а евангелист Лука добавляет, что два ангела в блестящих одеждах сообщили женам-мироносицам о Воскресении Иисуса Христа.

Женщина-мироносица Мария Магдалина сообщила об этом событии апостолу Петру и апостолу Иоанну, которые бежали к гробу, но увидели в пещере только погребальные пелены и плат, который был на главе Иисуса Христа.

После того как апостолы возвратились, Мария Магдалина увидела Иисуса Христа. Но она Его не узнала, думая, что это садовник. И когда Христос назвал её имя, она Его узнала и по Его повелению рассказала другим апостолам о Его Воскресении.

Когда наступил рассвет, к гробу пришли другие жены-мироносицы. Они также увидели отваленный от гроба камень и сидящего в пещере ангела, который также засвидетельствовал Воскресение Иисуса Христа и сказал им, что они увидят Его в Галилее. Когда они с радостной вестью побежали к ученикам, их на пути встретил Сам воскресший Христос, Который произнес: «Радуйтесь!» (Мф 28. 9).

Во всех храмах в этот день проходят праздничные богослужения, читается Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста.

Начиная со дня Пасхи Христовой и до праздника Вознесения Иисуса Христа, православные христиане приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!».

Дома верующие после продолжительного поста разговляются освященными куличами, пасхами и яйцами.

Празднование Воскресения Иисуса Христа продолжается и в течение следующей за Пасхой недели, которая в Церкви называется Светлой седмицей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
11
Теги