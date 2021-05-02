За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник использовал минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Майорска был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, сепаратисты сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В штабе отметили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

С начала текущих суток противник режим тишины не нарушал.

Напомним, в пятницу в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявили, что шансы на "пасхальное перемирие" практически отсутствуют. Однако, в МИД Украины выразили надежду, что на Пасху обстрелов на Донбассе не будет.