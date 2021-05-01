Благодатный огонь, который сошел сегодня, 1 мая, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 13.55 по киевскому времени, доставлен в Украину делегацией Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Иерусалимский Патриарх Ферфил III передал лампаду с Благодатным огнем делегации УПЦ как благословение между каноническими Православными Церквями.

Самолет с Благодатным огнем прибыл из аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле в Международный аэропорт "Киев" в 18.40.

Официальную делегацию Украинской Православной Церкви возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Мы привезли сегодня в Киев для Украины Благодатный огонь. Отсюда он попадет во все епархии Украинской Православной Церкви, храмы, монастыри, в дома верующих людей. Благодатный огонь - предвестник Пасхи Христовой, величайшего события, которое является основой православной веры и смыслом жизни каждого человека. Всех вас поздравляю с наступающим праздником. Пусть Пасха Христова, которая наступает, вселяет в наши души веру, любовь, мир, благополучие, терпение. Мы молились на Святой Земле, чтобы в нашей боголюбивой Украине воцарился мир и мы развивались, как государство, которое имеет прекрасных людей, прекрасную землю и все, что необходимо для человеческого счастья. Православная вера всегда была в основе развития украинской цивилизации. Это та вера, которую принес на нашу землю святой благоверный князь Владимир, и та вера, которая строила и, надеюсь, будет строить наше будущее. С наступающей Пасхой Христовой!" - поздравил митрополит Антоний.

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.

В свою очередь, член официальной делегации УПЦ протодиакон Вадим Новинский пожелал, чтобы Благодатный огонь принес утешение каждой украинской семье.

"Господь в очередной раз явил нам Свою милость, когда перед Своим славным Воскресением посылает нам Благодатный огонь, как предвестие светлого Своего Воскресения. Этот Благодатный огонь, который мы сегодня привезли на нашу украинскую землю, согревает каждого из нас. Мы хотим, чтобы этот огонь сейчас из Киева был доставлен в каждый уголок Украины и был доступен для каждого человека, для каждой украинской семьи и принес с собой тепло, дал утешение в той непростой ситуации, в которой все мы сейчас оказались из-за пандемии, экономического кризиса, военных действий. Согрел веру каждого из нас, укрепил нашу любовь: любовь к Богу, друг к другу и чтобы все нечистые помыслы были сожжены этим огнем. Всех с праздником - наступающим Светлым Христовым Воскресеньем", - пожелал Вадим Новинский.

Прямо в аэропорту члены делегации УПЦ поделились Благодатным огнем с журналистами, верующими, благочинными Киевской епархии и духовенством.

Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.