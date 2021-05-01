В Великую Субботу Святая Церковь вспоминает Сошествие Спасителя в ад - «через этот спасительный подвиг Господь вернул людям благословение, вечную жизнь и Царство Небесное».

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

Блаженнейший напомнил, что Господь пришел спасти все человечество, жившее от века на земле, и, взойдя на крест и в ад, «разорвал рукописание грехов наших», то есть уничтожил грехи.

По словам архипастыря, часто люди, слушая евангельскую историю спасения рода человеческого, спрашивают: «А для чего Господь выстраивает такую ​​сложную схему человеческого спасения, ведь Бог всесилен, может уничтожить дьявола мгновенно?».

«Действительно, Бог Всесильный и может уничтожить дьявола в одно мгновение, но Бог этого не делает, потому что сила Божья - это разумная сила. А все, что имеет разум, действует по закону. Дьявол не имеет силы, так как не имеет закона, действует по беззаконию, с помощью лжи, учит человека уничтожать самого себя, копать себе яму. Бог с помощью правды совершает наше спасение и учит, как мы можем стать причастниками Вечной жизни», - пояснил Предстоятель УПЦ

Поэтому, как добавил Блаженнейший владыка, когда Господь сошел на крест и уничтожил грехи человечества, то ад открыл ему ворота в надежде принять душу Спасителя. «Но с душой Спасителя вошло Божество - уничтожило дьявола и отняло человека от смерти», - отметил он.

«Живите так, чтобы мы в своей жизни руководствовались не ложью, потому что ложь несет в себе грех и смерть, а правдой, истиной Божией, которая несет в себе жизнь. В воле Божьей жизнь человека, без воли Божьей человек умирает. Пусть Господь помогает нам выстраивать свою жизнь так, чтобы она было всегда на основе Закона Божьего», - призвал в конце Митрополит Онуфрий и поздравил всех с наступающим Великим и Светлым праздником Воскресения Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.