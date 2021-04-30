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Во время Пасхальных богослужений верующим необходимо соблюдать карантинные ограничения и санитарные нормы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своем обращении.

«Приближаются дни Святой Пасхи Христовой, дни Христова Воскресения. Я хочу напомнить вам, дорогие братья и сёстры, что сейчас у нас в Украине обострение пандемии. Поэтому прошу всех, когда мы общаемся в каком-то собрании, использовать санитарные маски. А также соблюдать те санитарные нормы, которые требует эта болезнь», - призвал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий обратил внимание, что Пасхальные богослужения будут транслироваться на телевидении.

 

«Хочу утешить тех людей, которые по болезни или каким-то другим причинам останутся дома в эти дни. Пасхальные богослужения будут транслироваться на телеканалах, и вы сможете увидеть службу, сможете в молитве объединиться с теми людьми, которые верой и любовью прославляют Воскресшего Христа».

Как сообщалось ранее, Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к сторонам военного конфликта на Донбассе с призывом прекратить огонь и освободить пленных.

 
ForUm

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