Повторные заражения коронавирусом зависят от многих факторов. Но в первую очередь от иммунитета, а антитела не всегда указывают на то, что человек не заболеет или заболеет. Об этом в интервью «24 каналу» заявила инфекционист Леся Радковская.

По ее словам, важнее клеточный иммунитет, который и реагирует на вирус и вырабатывает антитела.

По словам врача, болезнь новая и исследования продолжаются. Часть из них доказывает, если переболели, то мы на 6 месяцев имеем иммунитет, но есть разные перипетии коронавируса.

«Но мы не должны надеяться только на свой иммунитет, но и на себя. Во-первых, если будем соблюдать правила карантина, то уменьшим вероятность повторного инфицирования. Во-вторых, вакцинация», - рассказала инфекционист.

«Из тех случаев, которые знаю лично, второй - тяжелее. Первые случаи были незначительные, возраст примерно 30-50 лет, тогда второе уже более сложное течение. Бывало и такое, что и первый, и второй раз легкий. Бывало в семье, что пол года назад – болела только жена и дети, а через пол года – только мужчины», - утверждает Леся Радковская.



