За прошедшие сутки, 29 апреля, было зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

В частности, неподалеку поселков Невельское и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки – еще и со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 30 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.