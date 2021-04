Команда польских археологов представила единственную известную египетскую мумию беременной женщины, сообщает ВВС со ссылкой на Журнал археологических наук (Journal of Archaeological Science).

Ранее считалось, что это мумия мужчины, предположительно, жреца. Но выяснилось, что это женщина на поздних сроках беременности.

Вероятнее всего, это была женщина с высоким статусом в возрасте от 20 до 30 лет. Плоду было примерно 26-30 недель. Скончалась женщина в I веке н.э. по неустановленным причинам.

Ученые ранее считали, что это мужчина, из-за соответствующих иероглифов на саркофаге. Теперь же исследователи полагают, что торговцы древностями положили мумию женщины не в тот саркофаг в XIX веке, когда разграбления гробниц происходили повсеместно.

A team of Polish scientists has revealed the only known example of an embalmed pregnant Egyptian mummy.

The discovery by researchers at the Warsaw Mummy Project, revealed in the Journal of Archaeological Science.

Begun in 2015 the project uses technology to examine artefacts. pic.twitter.com/DksBhkZhNy