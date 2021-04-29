МИД РФ рассматривает заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о возможности восстановления ядерного статуса страны как неумную попытку шантажа западных стран с целью получения Киевом преференций в отношениях с НАТО.

Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО», - приводит ее слова ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, Украина добровольно присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что предполагает полный отказ от обладания этим видом вооружения. «Следует также отметить некорректность самих высказываний о неком восстановлении ядерного статуса Украины, - сказала она. - Нужно держаться фактов: это государство никогда не обладало статусом ядерной державы».

Дипломат добавила, что такому безответственному поведению в информационном пространстве должны быть даны соответствующие оценки с учетом серьезности поднимаемых вопросов и масштаба реакции на заявление украинского дипломата. «Все-таки речь идет о ядерном оружии, должны быть какие-то все-таки правовые рамки, в которых делаются подобные заявления», - резюмировала она.

Как заявил Мельник, если Украина не вступит в НАТО, то ей придется укрепляться самостоятельно и в этом случае ей следовало бы «подумать о ядерном статусе».