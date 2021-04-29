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Служба безопасности Украины документирует деятельность незаконного сельского совета Николаевской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, создание фейкового совета инициировал местный сторонник идеологии так называемого «народовластия» для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник инициировал собрание односельчан, которые незаконно избрали его «новым» сельским головой. Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов, имели легализовать «орган самоуправления».

Кроме того, он размещал в соцсетях сообщения о своей «деятельности».

Досудебное расследование установило, что глава фейкового органа, в частности, участвовал во «всеукраинском национальном конгрессе» в декабре 2020 году в Киеве. Мероприятие имело целью создать систему параллельных органов власти в Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли у «сельского головы» печать так называемого органа местного самоуправления - «Государство Украина. Орган местного самоуправления».

Он использовал ее при переписке с государственными учреждениями Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Разоблачение и блокировки незаконных действий проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством органов прокуратуры.  
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