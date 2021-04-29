Американские сенаторы из обеих партий одобряют идею встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, однако выступают против любой перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Axios.

«Это (встреча Байдена с Путиным - Ред.) должна состояться. Независимо от того, какие сомнения у нас вызывает Путин. У него есть масса ядерного оружия. Уже одно это означает, что мы должны как-то взаимодействовать с ним», - заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

В Демократической партии также одобряют такую ​​встречу.

По словам сенатора Бена Кардина, встреча Байдена с Путиным должна состояться, если на этих переговорах будут подниматься вопросы Украины и кибератак против США.

В то же время, сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что глава Белого дома не должен доверять никаким обязательствам, которые берет на себя Путин.

Он отметил, что президент США должен ввести санкции, направленные на блокирование газопровода «Северный поток-2», еще до встречи с Путиным.

По данным издания, встреча президентов США и РФ может состояться после саммита Большой семерки в июне этого года.