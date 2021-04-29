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Нежинская епархия Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь общежитию для детей-сирот и лишенных родительской опеки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, епископ Ладанский Феодосий (Марченко) передал гуманитарную помощь коммунальному учреждению «Областное социальное общежитие для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки».

Благотворительная акция проводится по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента (Вечери).

Во время встречи с администрацией и воспитанниками учреждения епископ  Феодосий передал детскому приюту продукты и антисептики.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской епархии УПЦ к празднику Воскресения Христова проводят традиционный сбор подарков для детей с ДЦП и Приднепровского гериатрического пансионата.
ForUm

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