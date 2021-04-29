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Президент США Джо Байден пообещал, что его страна будет делиться вакцинами от коронавируса с другими.

Об этом он сказал во время выступления со специальным обращением в Конгрессе, передает Голос Америки.

Он подчеркнул, что обещал за первые сто дней президентства сделать 100 миллионов прививок, однако эта цифра составила более 220 миллионов. По его словам, сейчас в США могут сделать прививку от коронавируса все лица старше 16 лет.

«И вместе с тем, как наши собственные запасы вакцины растут, чтобы обеспечить наши потребности - мы их обеспечиваем, мы станем арсеналом вакцин для других стран - так же, как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне», - сказал президент США.

 
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