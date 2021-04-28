Проблема развития инфраструктуры - одна из ключевых для всех портов. Однако, для Одесского этот вопрос стоит еще более остро, так как порт находится в самом центре города. Для успешной работы портовых терминалов недостаточно иметь современное оборудование, технологии и груз. Нужно организовать максимально удобную и экономически выгодную логистику этого груза. В большей степени речь идет о доставке грузов в порт, так как львиную долю всего грузопотока в Одессе занимают экспортные грузы, в частности зерновые и металл. Так, по данным Администрации морских портов Украины, за прошлый год в Одесском порту было перевалено 23,2 млн т грузов, из которых 16,7 млн т - экспортные. "Евротерминал" является важным звеном в этой логистической цепочке, благодаря наличию собственной накопительной площадки для грузовых автомобилей, а с недавних пор и железнодорожной ветке.

Железнодорожные перевозки с "Евротерминалом"

Традиционно, большая часть груза доставляется в порты по железной дороге. Этот вид транспорта более экологичный и дешевый, если говорить о расстояниях больше 200-300 км, а также имеет большую грузоподъемность. Именно в последнем заключается наибольший плюс железнодорожных перевозок, по сравнению с автомобильным, когда речь идет об отгрузке крупных партий. В случае с Одесским портом - железнодорожный транспорт важен и с точки зрения экологии, так как большое скопление грузовых автомобилей в самом центре города негативно сказывается на окружающей среде и спокойствии местных жителей. Проект компании "Евротерминал" по строительству железнодорожной ветки частично решает эту проблему. "Одесса-Пересыпь" - "Сухой порт", которая идет прямо к логистическим складам "Евротерминала", с одной стороны заберет на себя часть грузопотока с автомобильного транспорта, разгрузив город, с другой - улучшит работу самого порта.

"Евротерминал" - окно в порт для грузовых автомобилей

На территории логистического комплекса компании "Евротерминал" расположена накопительная транзитная площадка, общая площадь которой составляет более 8 га. Ее основная задача - накопление и диспетчеризация грузового автомобильного транспорта, который движется в порт на выгрузку или погрузку. Благодаря сервису, который предоставляет "Евротерминал", происходит оформление всех видов грузовой документации, а также автоматическая регистрация транспорта в электронных базах порта и стивидорных компаний.