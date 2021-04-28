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Венгрия единственная из стран «Вышеградской четверки» не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто RTL, сообщает «Европейская правда».

«Мы выразили солидарность, мы пока не планируем никаких других шагов», - сказал Сийярто.

Напомним, Польша и Словакия, которые вместе с Чехией и Венгрией принадлежат к странам «Вышеградской четверки», объявили о выдворении сотрудников российских дипмиссий. Они сделали это из солидарности с Прагой, которая обвинила сотрудников российского ГРУ в организации взрывов на складах в Врбетице в 2014 году.

Кроме того, Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее взрывы на складе боепрпасов в 2014 году.

Однако, по данным СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой в ​​отношении России версией заявления, поэтому был утвержден более «мягкий» вариант.

 
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