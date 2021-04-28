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За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытного – из противотанкового ракетного комплекса. Недалеко от поселка Майорское оккупанты трижды обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское – автоматические станковые гранатометы.

В районе Каменки и Павлополь враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции наших защитников из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Вчера, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий погиб, еще трое получили боевые травмы.

По состоянию на 7:00 утра, 28 апреля, обстрелов не зафиксировано.    
ForUm

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