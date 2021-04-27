Найзапекліший ажіотаж після виходу новенького девайса iPhone 12 пройшов разом з новорічними святами та першими грандіозними розпродажами по всьому світу. А доки у нашій країні длився локдаун та всілякі обмеження, спеціалізовані магазини та торгові мережі були змушені боротися за кожного покупця в режимі онлайн. І головним показником успіху в цій боротьбі була саме більш низька ціна на новітній за технологією iPhone 12. Все це сприяє зниженню цін на флагманський девайс від Apple в українських Інтернет-магазинах. Тож, що ми маємо зараз?
iPhone 12 став доступнішим: скільки коштує омріяний девайс в Україні
Якщо в листопаді 2020 року середні ціни на базову модель iPhone 12 доходили до 1200 $, то зараз середня ціна складає лише 950 $. Погодьтесь, що мінус 250 $ в ціні, то є немалі гроші.
Так, наприклад, для порівняння: середня ціна на iPhone 12 на одному з популярних українських сайтів порівняння цін:
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Марка iPhone Було Стало
- iPhone 12 mini 64 ГБ $ 1100 $ 850
- iPhone 12 64 ГБ $ 1200 $ 950
- iPhone 12 Pro 128 ГБ $ 1700 $ 1250
- iPhone 12 Pro Max 128 ГБ $ 1800 $1350
Де купити iPhone 12 в Україні
Як всім відомо, жорсткий карантин в нашій країні наразі закінчився и вже з 25 січня всі торгівельні мережи розпочинають працювати в звичайному режимі. Проте, все ж такі слід пам’ятати про свою безпеку та уникати місць скупчення великої кількості людей. А враховуючи те, що люди вже скучили за реальним, а не віртуальним шопінгом, то слід очікувати тимчасовий ажіотаж у магазинах. Тому наразі покупці в Україні мають два варіанти. А який обрати, вирішує кожен для себе.
- Або вирушати до магазинів мережевих рітейлерів. Витрачати свій час на дороги, черги, та купляти девайс безпосередньо оффлайн у торгівельному центрі.
- Або ж діяти обережно та обирати онлайн-шопінг.
Так, популярний в Києві Інтернет-магазин Mrfix.ua пропонує вигідні ціни на iPhone 12, оперативну доставку, а також різні програми страховок, гарантію, а також якісний сервіс у власному сервісному центрі.
До речі, зазначимо, що зараз вже відсутня проблема з наявністю цих смартфонів у магазинах. Якщо раніше були випадки, коли на заказ омріяного iPhone 12 приходилось чекати, то зараз без проблем оперативно можна знайти навіть потрібний колір та модифікацію. Тому, якщо ви планували придбати iPhone 12, то зараз найкращий час для купівлі даного девайса.
Тож, скоріш за покупками. Твій iPhone 12 чекає на тебе.
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