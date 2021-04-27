Президент Украины Владимир Зеленский посетит 3 мая Польшу для встречи с президентом этой страны Анджеем Дудой.
Как отмечается на сайте президента Польши, об этом сообщил председатель Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский по результатам встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой, передает УНИАН.
По словам Щерского, президент Украины примет участие в торжествах по случаю 230-й годовщины Конституции Польши.
В свою очередь Дуда осуществит визит в Украину в августе во время празднования Дня Независимости Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время