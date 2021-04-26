Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что народного депутата Николая Тищенко надо временно отстранить от участия в принятии решений в составе политсовета партии.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Корниенко отметил, что фракция «СН» на заседании не пришла к какому-то системному решению по наказанию Тищенко, который во время локдауна устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

По словам Корниенко, на заседании звучали разные предложения.

При этом Корниенко напомнил, что Тищенко является членом руководящего органа партии.

«И я, как председатель партии, обратился в политсовет нашей партии, в которой в мае состоится первое крупное заседание по рассмотрению сложившейся ситуации и принятию определенных политических мер, которые партия может применить к своему члену, в отношении члена руководящего органа», - добавил он.

Корниенко отметил, что не входит в состав политсовета, но является председателем партии, и если его спросят, то он предложит временно, на определенный период, отстанить Тищенко от участия в принятии партийных решений.

По его словам, это существенное наказание для члена руководящего органа партии.

«И будем смотреть дальше на реакцию Николая Николаевича относительно тех обещаний, которые он давал публично и не публично относительно волонтерской деятельности», - подчеркнул Корниенко.