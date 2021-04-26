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В Чехии обнаружили индийский штамм коронавируса 20

Так называемый «индийский» штамм коронавируса выявили в 7 странах Европы. Об этом на пресс-конференции сообщила главный специалист Минздрава по эпидемиологии Наталья Виноград, передает УНИАН.

По ее словам, в настоящее время проблематичная ситуация с COVID-19 наблюдается в азиатском регионе, в частности в Индии и Непале, где по сравнению с прошлой неделей значительно выросли показатели заболеваемости и летальности - 67% и 90% соответственно.

Виноград рассказала, что в этом регионе возник новый штамм коронавируса - «индийский», с которым и связывают такое ухудшение ситуации.

Сейчас этот штамм вируса уже зарегистрирован в 7 странах Европы, в том числе и в Чехии.

«Мы имеем достаточно серьезную миграцию, потому что студентов много из Индии. Это реальная угроза, ведь мы только пережили этот тяжелый удар, который был связан с проникновением на территорию Украины «британского» и «южно-африканского «штаммов», - отметила эпидемиолог.

Она подчеркнула, что кроме Индии и Непала, беспокойство вызывают и Шри-Ланка и Малайзия из-за визита к ним большого количества туристов, а также страны Африки, где также выявили несколько новых штаммов коронавируса.

В то же время Виноград отметила, что в Европе, за исключением Дании, Нидерландов и Германии, наблюдается отрицательный показатель прироста новых случаев, в том числе и в Украине.

«К большому сожалению, изначально предполагалось, что будет большая часть штаммов, которые будут избегать иммунного ответа из-за мутаций, позволяющих вирусу лучше реплицироваться и лучше осуществлять фазу адсорбции (прикрепление вируса к оболочке клетки. – Ред.)», - отметила она.

По словам эпидемиолога, специалисты выявили, что «южно-африканский» и «бразильский» штаммы коронавируса являются одними из наиболее устойчивых к воздействию как антител, которые были у людей, уже переболевших COVID-19, так и к антителам, которые возникали у человека при введении вакцины.

В то же время Виноград заметила, что ведущие фирмы-производители вакцин имеют возможность быстро адаптироваться к таким изменениям и внести изменения в вакцину в случае необходимости.
ForUm

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