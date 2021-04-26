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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже до конца этой недели Киев покинет красную зону карантина, сообщает «Страна».

Степанов сообщил, что Киев уже выходит из красной зоны.

«Думаю, точно до конца этой недели это произойдет. Ситуация с заболеваемостью в столице постепенно стабилизируется», - заявил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19.

 

 
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