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У верующих Украинской Православной Церкви сегодня Великий Понедельник - первый день Страстной седмицы.

В этот особый период Церковь вспоминает о последних днях жизни Иисуса Христа, сообщает Центр информации УПЦ.

 В Великий Понедельник в Евангельском чтении вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф, сын Иакова и Рахили. Господь наделил его даром провидения, что вызвало негодование и зависть его братьев. Сговорившись, они продали его в рабство в Египет, где в положенный час он спас народ от страшных напастей.

 Иосиф является своего рода прообразом нашего Спасителя Иисуса Христа, Которого предали и обрекли на страдания, но, взойдя на Крест, Он подарил нам жизнь вечную.

 Также в этот день читается Евангелие о Втором Пришествии Христовом и вспоминается несколько притч.

 Первая притча - о злых виноградарях, которые были настолько лукавы, что не отдавали хозяину виноградника плодов в надлежащее время. Они избили слуг, которых послал хозяин, и убили его единственного сына.

 Вторая притча - о бесплодной смоковнице, которую проклял Господь за то, что она не приносила плоды.

 В этих двух притчах заключён символ народа Израиля, который отверг и осудил Сына Божьего на смерть. А ещё это образ души человеческой, которую мы порой закрываем от Бога.

Как сообщалось ранее, в этом году Страстная седмица продлится с 26 апреля по 1 мая. В период Страстной Седмицы Церковь призывает верующих принять участие в особых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний о страданиях и жертве Христа.
ForUm

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