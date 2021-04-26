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Человек, живя на земле, должен за все хвалить Бога и прославлять Его словами, делами и жизнью.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Поскольку Бог создал все, что есть на земле, что мы видим, что знаем и не знаем, потому мы должны за все хвалить Бога. Похвала Богу – это не что-то незаслуженное, это прославление тех дел, которые Бог совершил. Если мы себя хвалим, то наша похвала бесполезна, потому что мы себе присваиваем то, чего не сделали, а если Бога хвалим, то это справедливая похвала, потому что мы благодарим Бога за то, что Он создал», - пояснил владыка.

Именно поэтому, по словам Его Блаженства, если человек перестает прославлять Бога, то о Нем начинают говорить даже камни.

«Сегодня нам камни напоминают о том, что Бог есть, что будет праведный суд и будет воскресение мертвых. Эти напоминания раздаются от железной руды, каменной руды, угольной руды, от кислорода, от всякой пищи. Эти камни говорят, что запасы всех полезных веществ заканчиваются. Если этого не будет, то не будет и жизни на земле, то есть камни говорят о том, что Бог есть, что Бог есть Творец неба и земли, и что будет день, когда Он будет судить всех живых и мертвых», - продолжил свою мысль архипастырь.

Блаженнейший призвал жить так, чтобы своими добрыми делами мы славили имя Божие и свидетельствовали о Боге миру.

Как отметил Предстоятель УПЦ, апостолы проповедовали миру Христа – и словом, и жизнью, но каждый человек, если он живет по заповедям Божьим, становится «немолчным апостолом». «То есть человек свидетельствует о том, что Бог есть Любовь, Бог есть Добро, что Бог из любви к человеку пришел на землю и сам стал человеком, чтобы возвести нас снова на небо, откуда мы ниспали из-за нарушения Божественных законов», – добавил он.

В завершение Митрополит Онуфрий пожелал: «Пусть Господь помогает нам, чтобы мы жили так, дабы в нашей жизни славилось Его пресвятое имя, и чтобы наша жизнь завершилась вечным спасением на небе во Христе Иисусе Господе нашем».

 
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