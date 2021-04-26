Верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ собрали гуманитарный груз в Святогорскую лавру для подготовки к празднику светлого Христова Воскресения.
Фото: Святогорская лавра
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие отправили 4 тонны продуктов.
«В сборе помощи приняли участие жители города Черновцы и приходов из разных сел Черновицко-Буковинской епархии», - сообщает пресс-служба епархии.
Как сообщалось ранее, Святогорская лавра на постоянной основе передает продукты питания переселенцам, которые размещены в санатории «Святые Горы», на базе отдыха «Троянда», а также сиротам в детский дом в Лимане и пациентам психиатрической больницы в Краматорске. Также монастырь помогает нуждающимся индивидуально - продуктами и средствами первой необходимости.
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