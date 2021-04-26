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За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденне, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку Песок российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

По состоянию на 7:00 26 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
ForUm

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