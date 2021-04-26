В Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник прошла 93-я церемония награждения лауреатов премии американской киноакадемии «Оскар». Впервые награждения прошли сразу на двух площадках: на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre и в зале вокзала Union Station в Лос-Анджелесе, на котором снималось более полутора сотен голливудских картин, сообщает Интерфакс.

Лучший режиссер

Лучшим режиссером признана Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников», став второй женщиной-режиссером в истории награды, удостоившийся статуэтки за режиссуру. Главная роль в фильме «Земля кочевников» досталась обладательнице двух «Оскаров» Фрэнсис Макдорманд.

Фрэнсис Макдорманд и Хлоя Чжао

Ее героиня – 60-летняя женщина Ферн, остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Единственный выход – погрузить свои вещи в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка. Кинолента ранее победила в четырех номинациях Британской академии BAFTA, получила премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премию зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто и «Золотой глобус».

Лучший фильм

Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм».

Лучший иностранный фильм

«Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» получила комедийно-драматическая картина «Еще по одной» Томаса Винтерберга. История четырех друзей, которые решают проверить теорию, согласно которой человеку для здоровья нужно немного алкоголя. В ролях — Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан. Картина является совместным производством Дании, Нидерландов и Швеции. Фильм ранее удостаивался премий Британской киноакадемии (BAFTA) и Сезар, а также получил четыре награды Европейской киноакадемии (в том числе за лучший фильм и режиссуру) и три приза международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания).

Лучший оригинальный сценарий

Эмиральд Феннел получила кинопремию за лучший оригинальный сценарий к ее дебютному фильму «Девушка, подающая надежды». Главная героиня этой истории хочет отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования. Феннел рассказала, что фильм был снят всего за 23 дня. Она поблагодарила команду и исполнительницу главной роли Кэри Маллиган, которая также была номинирована.

Лучший актер

Энтони Хопкинс получил «Оскар» в номинации «лучший актер» за роль в фильме «Отец». Картина также победила в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Это уже второй «Оскар» в карьере Хопкинса. Первую награду он получил за роль маньяка в «Молчании ягнят». 83-летний валлийский актер не смог присутствовать на церемонии, поэтому награду забрал от имени победителя актер Хоакин Феникс.

Лучшая актриса

«Оскар» в номинации «лучшая актриса» получила Фрэнсис Макдормэнд за роль кочевницы Ферн в «Земле кочевников».

Лучшая мужская роль второго плана

Американскую кинопремию в номинации «Лучший актер второго плана» завоевал Дэниел Калуя за роль в фильме «Иуда и черный мессия» (2021) режиссера Шаки Кинга. В биографической драме он сыграл лидера радикальной организации «Черные пантеры» Фреда Хэмптона. Ранее за роль в этом же фильме он был удостоен премии «Золотой глобус», премии Американской Гильдии киноактёров и награды Британской академии BAFTA.

Лучшая женская роль второго плана

«Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Юн Е Джон. Роль бабушки Сунджи в фильме «Минари» Ли Айзека Чуна принесла ранее актрисе премию Британской академии BAFTA и премию гильдии киноактеров США. В основе сюжета фильма лежит история о переезде южнокорейской семьи в Америку.

Лучший анимационный фильм

Лучшим анимационным фильмом стал фильм «Душа» студии Pixar. Мультфильм также получил награду за лучшую музыку. Фильм рассказывает о школьном учителе музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавшим выступать в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога - в Великое После, но он сбегает и случайно попадает в Великое До. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может отправиться на Землю.

Церемонию вручения «Оскаров», которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.