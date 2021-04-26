Православная церковь Украины должна получить Благодатный огонь на Пасху этого года, сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода.

«Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, пообещали, что в этом году также доставят нам Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу через несколько часов. Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы это свет получим и распространим по Украине», - сказал предстоятель ПЦУ.

В 2020 году митрополит Епифаний сомневался, что Украина получит Благодатный огонь. «Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для закупки соответствующих медикаментов или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь», - говорил глава ПЦУ за несколько дней до Пасхи в апреле 2020 года.

Тогда Православная церковь Украины все же получила Благодатный огонь при содействии авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и посольства Украины в Израиле. Самолет МАУ, который привез огонь, выполнявший рейс Киев - Шанхай - Тель-Авиа - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль.