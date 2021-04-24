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Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам открыл в Киеве на территории строящегося Свято-Воскресенского кафедрального собора центр помощи нуждающимся.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», освящение помещения центра совершил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Сегодня, в Лазареву субботу, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, мы освятили центр социальной и гуманитарной помощи УПЦ. Наша Церковь занимается социальной помощью с самого начала. Особенно, эта работа усилилась, начиная с 2014 года. Тогда появились беженцы, и тогда, именно в Лавре, мы собирали всё возможное, чтобы передать тем людям, которые остались без крова, без одежды, без пропитания.

В каждом нашем приходе есть такие службы, которые помогают нуждающимся. К сожалению, жизнь такова, что кто-то остаётся за порогом тех возможностей человеческих. Нам необходимо быть чуткими, а Церковь призвана, чтобы воспитывать сердце так, чтобы оно ощущало боль и нужду другого человека», - рассказал митрополит Антоний.

В центре ежедневно будут выдавать одежду, медикаменты и продукты питания всем нуждающимся, а также оказывать медицинскую и юридическую помощь.

Кроме того, в центре будут проводиться семинары и тренинги для желающих присоединиться и стать волонтёрами.
ForUm

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