В Ровенской епархии Украинской Православной Церкви к празднику Светлого Христова Воскресения издали «Православный молитвослов для детей» на украинском языке.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, молитвослов предназначен для учащихся воскресных школ и будет распространен по храмам и монастырям епархии.

Эта книга создана за счет благотворительных пожертвований по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея.

Автором украинской транскрипции и составителем молитвослова стала прихожанка Свято-Пантелеимоновского храма УПЦ в Ровно Алла Юрьевна, которая работает преподавателем в местном университете.