В Ровенской епархии Украинской Православной Церкви к празднику Светлого Христова Воскресения издали «Православный молитвослов для детей» на украинском языке.
Фото: Ровенская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, молитвослов предназначен для учащихся воскресных школ и будет распространен по храмам и монастырям епархии.
Эта книга создана за счет благотворительных пожертвований по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея.
Автором украинской транскрипции и составителем молитвослова стала прихожанка Свято-Пантелеимоновского храма УПЦ в Ровно Алла Юрьевна, которая работает преподавателем в местном университете.
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