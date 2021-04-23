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Доступен онлайн текст службы Входа Господня в Иерусалим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) - праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста - Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для напоминания, что страдания Спасителя были вольными.

На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресением. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

 
ForUm

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