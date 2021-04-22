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В Закарпатской области издали каталог «Древние монастыри Мукачевской епархии» (1360-1800)».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, издание увидело свет при участии Мукачевской епархии УПЦ и Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина).

Для создания каталога «Древние монастыри Мукачевской епархии» использовали документы из Государственного архива Закарпатской области.

«Издание рекомендуется широкому кругу читателей - ученым, историкам-краеведам, докторантам и аспирантам, студентам духовных и гуманитарных вузов, а также исследователям, интересующимся аутентичным церковно-историческим наследием Православной Церкви Закарпатья», - отметили в пресс-службе Мукачевской епархии.

Каталог содержит архивные документы Государственного архива Закарпатской области, которые воспроизводят историю древних монастырей Мукачевской епархии указанного периода.

По словам авторов, при создании каталога обработано 9 058 документов.

Издание посвящено 2020-летию от Рождества Христова и 660-летию Мукачевского Свято-Николаевского монастыря.

В работе над книгой также принимали участие местный Госархив и факультет истории и международных отношений Ужгородского национального университета.
ForUm

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